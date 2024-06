Résultat des législatives à Dorlisheim : l'élection 2024 en direct

12:05 - Les législatives démarrent à Dorlisheim : quel sera le taux de participation ?

Au cours des scrutins électoraux passés, les 2 647 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes élections européennes, sur les 2 097 personnes en âge de voter à Dorlisheim, 44,21% étaient restées chez elles. L'abstention était de 43,3% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,29% au premier tour. Au second tour, 55,09% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Dorlisheim cette année ? Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour.