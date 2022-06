Résultat de la législative à Draveil : en direct

12/06/22 17:12

Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position à la dernière élection suprême à Draveil avec 27,83% des votes exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 27,07%, devant Marine Le Pen à 17,68% et Éric Zemmour à 7,02%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les tendances nationales des dernières heures chambouleront sans doute ce paysage à Draveil dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle a baissé très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant à Draveil (91) seront invités à participer aux élections législatives comme tous les Français. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 27,8% des suffrages au premier tour à Draveil. Celui qui fit office de troisième homme de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27,1% et 17,7% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à franchir le barrage du premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en empochant 64,6% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 35,4% des votes. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche remportera-t-elle la majorité des voix des citoyens de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ?