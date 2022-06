Résultat de la législative à Elbeuf : en direct

12/06/22 17:12

Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, 9 424 personnes habilitées à voter à Elbeuf avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 38,52%). La participation était de 33,08% au deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.

L'un des critères importants de ces élections législatives sera le taux de participation à Elbeuf. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle sont par exemple susceptibles de favoriser le camp de l'abstention à Elbeuf. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 9 016 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 63,07% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 64,63% au premier tour, ce qui représentait 5 827 personnes. En comparaison, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

L'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute un écho à Elbeuf ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait atteint la première position à la dernière élection à Elbeuf avec 30,14% des votes, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 27,04%, devant Emmanuel Macron à 22,32% et Éric Zemmour à 5,18%.

Quel candidat ou candidate mettront en première position des résultats des législatives en 2022 les électeurs domiciliés à Elbeuf à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 30% des voix au premier tour à Elbeuf. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 27% et 22% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à passer le barrage du premier tour, Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en décrochant 54% des votes face à Marine Le Pen (46%). Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux prochaines élections ?