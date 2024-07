17:57 - Caudebec-lès-Elbeuf : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Caudebec-lès-Elbeuf se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 10 135 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 388 entreprises, Caudebec-lès-Elbeuf se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (31,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 468 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,65%, Caudebec-lès-Elbeuf se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2110,71 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,58%, révélant une situation économique tendue. Finalement, Caudebec-lès-Elbeuf incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.