19:56 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Ennevelin ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 15,3% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote d'Ennevelin le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,23% et 1,46% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 7,69% du côté de la gauche, et donc 22,99 en comptant les suffrages de Mélenchon.

16:30 - À Ennevelin, des sondages aussi justes qu'en France ? Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la dernière élection à Ennevelin avec 35,96% des suffrages, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 21,72%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,3% et Éric Zemmour à 6,56%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les tendances nationales des derniers jours changeront sans doute la situation et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Ennevelin À Ennevelin, la participation sera sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 16,13% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 18,77% au premier tour. Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ?

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Ennevelin ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Comment votent ordinairement les habitants de cette localité ? Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 45,82% des électeurs d'Ennevelin avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 40,02% au second tour.