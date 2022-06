Résultat de la législative à Ernolsheim-Bruche : 2e tour en direct

En direct

18:49 - La coalition Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Ernolsheim-Bruche il y a une semaine Les habitants d'Ernolsheim-Bruche avaient apporté 19,27% de leurs suffrages à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour le premier round des législatives 2022. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or à Ernolsheim-Bruche, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 14,07%, 6,31%, 1,02% et 1,53% le 10 avril. Autrement dit un total espéré de 22,93% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée pour le 1er tour A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les études d'opinion à l'échelle du pays cachent souvent des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Ernolsheim-Bruche. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 24,58% des voix au soir du premier round des législatives dimanche 12 juin. La candidature Rassemblement National reçoit 21,93% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 19,27% des votes.

13:30 - À Ernolsheim-Bruche, le score de la participation au 2ème tour des législatives 2022 sera un élément décisif Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 57,36% au second tour et 44,6% en 2012, toujours au second tour. Les habitants des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour le second tour des législatives ? Durant les élections législatives de 2017, 54,94% des inscrits sur les listes électorales d'Ernolsheim-Bruche avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 48,44% pour le tour deux.