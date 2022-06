Résultat des législatives à Eu - Election 2022 (76260) [PUBLIE]

14/06/22 16:00

Le résultat de la législative 2022 à Eu est tombé. Au niveau de la 6ème circonscription de la Seine-Maritime, les 5660 électeurs d'Eu se sont prononcés pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sébastien Jumel a enregistré 34% des suffrages. Il précède Lisa Broutté (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Patrice Martin (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 24% et 23% des suffrages. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime peut encore basculer si les électeurs des 153 autres communes qui la composent votent différemment de ceux d'Eu. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 50%, ce qui représente 2 833 non-votants.

Comme partout dans l'Hexagone, les 6 972 habitants d'Eu ( Seine-Maritime ) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat favoriseront-ils ? Le président fraîchement réélu sera-t-il à même de remporter une majorité à l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 31% des voix au premier tour à Eu. L'actuel président de la République avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30% et 15% des votes. Le choix des habitants d'Eu était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (52% des votes), laissant par conséquent 48% des voix à Marine Le Pen.