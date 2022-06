Résultat de la législative à Euville : 2e tour en direct

18:49 - La Nouvelle union populaire était arrivée sur la 3e marche à Euville la semaine passée

Dans l'unique bureau de vote d'Euville, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au premier tour de la législative seront sans doute décisives ce dimanche pour la deuxième étape du scrutin. L'Insoumis avait atteint 15,88% des suffrages il y a 7 jours. Ce score est néanmoins à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or à Euville, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 12,95%, 3,51%, 1,07% et 2,04% en avril. Ce sont donc 19,57% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Euville.