Résultat des législatives à Euville - Election 2022 (55200) [PUBLIE]

14/06/22 15:59

Le résultat de l' élection législative à Euville est maintenant publié. À Euville, les 1311 citoyens votant dans la 1ère circonscription de la Meuse se sont prononcés pour la représentante Rassemblement National. Brigitte Gaudineau a amassé 33% des suffrages dans la ville. Bertrand Pancher (Divers droite) et Olivier Guckert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec dans l'ordre 32% et 16% des voix. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 244 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de la Meuse. Le taux de participation atteint 48% des électeurs habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 39% des votes au premier tour à Euville. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 13% des voix. Le choix des électeurs d'Euville était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (58% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 42% des suffrages. Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales d'Euville reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.