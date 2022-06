En direct

18:46 - Que vont trancher les supporters de gauche à Eysines ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Eysines comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 21,64% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les transferts des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,69% et 2,55% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 29,88% à Eysines pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Eysines ? Emmanuel Macron avait glané la première position lors de la dernière élection à la présidence de la République à Eysines avec 31,38% des votes, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 21,64%, surclassant Marine Le Pen à 18,75% et Éric Zemmour à 6,17%. En revanche en France, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement bouleverser ces équilibres et donc le résultat des législatives à Eysines, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives à Eysines Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Eysines, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 76,58% au premier tour, soit 12 162 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français cumulée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement impacter la participation à Eysines.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Eysines lors du premier tour des élections législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Comment ont voté habituellement les habitants de cette ville lors des scrutins antérieurs ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, parmi les 14 659 inscrits sur les listes électorales à Eysines, 48,39% s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 40,89% au second round.