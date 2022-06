Résultat des législatives à Fains-Véel - Election 2022 (55000) [PUBLIE]

14/06/22 15:59

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Fains-Véel. C'est la candidature Divers droite qui a rassemblé le plus de bulletins de votes auprès des électeurs de Fains-Véel votant dans la 1ère circonscription de la Meuse. L'issue définitive de la législative à l'échelle de cette circonscription découlera du vote des électeurs des 244 autres communes qui lui sont rattachées. Bertrand Pancher a engrangé 31% des suffrages. Brigitte Gaudineau (Rassemblement National) ramasse 24% des votes. A la 3e place, Olivier Guckert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 19% des suffrages. Le taux de participation atteint 48% des habitants inscrits sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Meuse (soit 811 votants).

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Fains-Véel (Meuse) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Vers quelle candidature iront-ils ? Le président récemment réélu sera-t-il à même de remporter la majorité à l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28,43% des voix au premier tour à Fains-Véel. Celui qui fut ministre de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,31% et 14,86% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Fains-Véel gratifié de 52,88% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 47,12% des votes.