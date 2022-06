Résultat des législatives à Faumont - Election 2022 (59310) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Faumont

Le résultat des élections législatives 2022 à Faumont est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative 2022 à Faumont. Au niveau de la 6ème circonscription du Nord, les citoyens de Faumont se sont prononcés pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste encore à déterminer si les citoyens des 45 autres communes rattachées à la 6ème circonscription du Nord feront les mêmes choix que ceux de Faumont. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale s'élève à 50%, ce qui représente 916 non-votants. Au niveau de la commune, Charlotte Parmentier-Lecocq a collecté 30% des suffrages. Elle précède Virginie Fenain (Rassemblement National) et Célia Pereira (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 25% et 19% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Faumont Charlotte Parmentier-Lecocq Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,60% 30,25% Célia Pereira Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,94% 19,20% Virginie Fenain Rassemblement National 19,81% 24,55% Luc Foutry Les Républicains 14,17% 14,29% André Demeester Reconquête ! 3,47% 2,90% Maryse Faber-Rossi Parti radical de gauche 2,61% 2,90% Vanessa Labre Ecologistes 2,60% 2,79% Thierry Rolland Divers droite 2,08% 1,12% Delphine Leleu Droite souverainiste 0,92% 0,78% Frédéric Barrez Divers extrême gauche 0,80% 1,23% Participation au scrutin Circonscription Faumont Taux de participation 52,70% 49,92% Taux d'abstention 47,30% 50,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25% 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,44% Nombre de votants 49 379 913

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Faumont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:57 - Pour la Nupes, les 11,55% de Mélenchon à Faumont convoités Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Faumont, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Ce dernier avait enregistré 11,55% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,14% et 1,5% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 18,19% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Faumont ? La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des derniers jours se répéteront certainement sur le résultat des législatives à Faumont. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Al'issue de la dernière élection, à Faumont, Emmanuel Macron finissait à la première position avec 33,59% des voix, devant Marine Le Pen à 31,03%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 11,55% et Yannick Jadot à 5,14%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Faumont ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Faumont, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 825 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,7% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 21,1% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des familles est notamment en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Faumont. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Faumont ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? En 2017, durant les législatives, le taux d'abstention avait représenté 50,86% au premier tour des électeurs de Faumont. Le taux d'abstention était de 45,43% pour le deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les paramètres clés des législatives à Faumont La ville de Faumont ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 10 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Faumont soit autant que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront communiqués dès 20 heures dans cet espace.

Législatives 2022 à Faumont : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales vivant à Faumont (59) seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33,6% des votes au premier tour à Faumont, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de la présidentielle de 2022 et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 31,0% et 11,6% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Faumont grâce à 56,5% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 43,5% des suffrages.