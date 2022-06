Résultat des législatives à Feytiat - Election 2022 (87220) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Feytiat est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Feytiat. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 4918 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne et demeurant à Feytiat. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale atteint 45%, ce qui représente 2 213 non-votants. Sophie Beaudouin Hubiere a raflé 33% des votes au niveau de l'agglomération. Elle coiffe au poteau Damien Maudet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christiane Gédoux (Rassemblement National) qui décrochent 29% et 17% des voix. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne dépendra de la conduite des électeurs des 44 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Feytiat Damien Maudet Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,54% 28,92% Sophie Beaudouin Hubiere Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,02% 32,59% Christiane Gédoux Rassemblement National 18,55% 16,71% Jean Valiere-Vialeix Les Républicains 8,84% 10,34% Fabienne Marquet Reconquête ! 4,13% 4,57% Elisabeth Faucon Divers extrême gauche 2,07% 2,38% David Provost Divers 2,04% 1,83% Stéphanie Tambo Divers droite 1,80% 2,65% Participation au scrutin Circonscription Feytiat Taux de participation 52,48% 55,00% Taux d'abstention 47,52% 45,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52% 3,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 1,70% Nombre de votants 44 239 2 705

Législatives 2022 à Feytiat : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 30,85% des voix au premier tour à Feytiat, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20,22% et 18,23% des votes. Le choix des citoyens de Feytiat était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (64,05% des voix), laissant par conséquent à Marine Le Pen 35,95% des voix. Le président des Français sera-t-il en mesure d'acquérir la majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Comme partout dans l'Hexagone, les 6 195 votants de Feytiat (87220) seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.