18:49 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Floirac ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était limitée à Floirac. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,01% et 2,77% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer un total théorique de 41,36% à Floirac pour ce premier tour.

16:30 - Les études sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Floirac ? Les tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Floirac. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Lors de la dernière élection, à Floirac, Jean-Luc Mélenchon avait pu grimper à la tête du vote au premier round de l'élection présidentielle avec 33,58% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,6%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 18,39% et Éric Zemmour, quatrième à 5,05%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Floirac ? À Floirac, le niveau d'abstention sera l'un des critères principaux des législatives 2022. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 11 749 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 65,42% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 70,49% au premier tour, c'est-à-dire 8 282 personnes. La guerre en Ukraine est par exemple capable de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Floirac.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Floirac en 2017 ? Les législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Lors des élections législatives de 2017, sur les 11 774 inscrits sur les listes électorales à Floirac, 41,82% avaient participé à l'élection au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 34,53% pour le tour deux.