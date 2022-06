Résultat des législatives à Forges-les-Bains - Election 2022 (91470) [PUBLIE]

12/06/22 23:50

Résultat des législatives 2022 à Forges-les-Bains

Le résultat des élections législatives 2022 à Forges-les-Bains est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Essonne

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Forges-les-Bains est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de suffrages de la part des habitants de Forges-les-Bains inscrits dans la 4ème circonscription de l'Essonne. Marie-Pierre Rixain a recueilli 38% des voix. Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) la suivent grâce à 24% et 14% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Forges-les-Bains. Les habitants de 29 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription de l'Essonne s'établit à 49% (soit 1 481 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Forges-les-Bains Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 38,22% Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 23,84% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 13,96% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 9,12% François La Selve Reconquête ! 5,44% 4,77% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 3,86% Agathe Scache Divers centre 1,88% 1,68% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 2,24% Martin Loizillon Divers 1,12% 0,49% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 1,26% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 0,42% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Forges-les-Bains Taux de participation 50,79% 49,35% Taux d'abstention 49,21% 50,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,14% Nombre de votants 50 131 1 443

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Forges-les-Bains sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Forges-les-Bains ? Dans les 3 bureaux de vote de Forges-les-Bains, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait cumulé 16,61% des suffrages lors de ce scrutin. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,63% et 0,89% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,52% du côté des électeurs de gauche, et donc 24,13 en comptant le score de Mélenchon. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Forges-les-Bains ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines se répercuteront certainement sur les législatives à Forges-les-Bains. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Lors de la dernière échéance, à Forges-les-Bains, Emmanuel Macron finissait à la première position au premier round de la présidentielle avec 36,66% des voix, devant Marine Le Pen à 17,37%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,61% et Éric Zemmour, quatrième à 7,43%. 14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Forges-les-Bains À Forges-les-Bains, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français serait par exemple susceptible de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Forges-les-Bains (91470). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 930 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,53% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 17,92% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Forges-les-Bains, le score de la participation aux législatives sera un élément déterminant Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. L'observation des derniers scrutins est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, durant les législatives, le taux de participation avait représenté 57,11% au premier tour dans la commune à Forges-les-Bains, contre une participation de 45,6% au second tour. 09:30 - Deux heures de plus pour glisser son bulletin dans l'urne à Forges-les-Bains Pour ces nouvelles élections de 2022 à Forges-les-Bains, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 - Mairie à Bureau 3 Floreal) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 20 heures, pour lancer le dépouillement. Un horaire légèrement décalé comparé à l'heure de clôture dans de plus petites communes. Ce sont 12 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Législatives 2022 à Forges-les-Bains : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 36,7% des suffrages au premier tour à Forges-les-Bains, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et le président de La France Insoumise avaient obtenu 17,4% et 16,6% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Forges-les-Bains avec 67,5% des suffrages, cédant donc 32,5% des votes à Marine Le Pen. Le président français aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Forges-les-Bains (91470) seront invités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français. Quel prétendant favoriseront-ils ?