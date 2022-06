Résultat de la législative à Forges-les-Eaux : en direct

En direct

19:24 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Forges-les-Eaux ? Les électeurs de Forges-les-Eaux avaient offert 12,54% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er round de la présidentielle. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,54% et 0,8% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 15,88% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Forges-les-Eaux.

16:30 - À Forges-les-Eaux, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces mouvements des dernières heures s'appliqueront probablement sur les législatives à Forges-les-Eaux. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. A l'issue du dernier vote de, à Forges-les-Eaux, Emmanuel Macron remportait la première position au 1er round de l'élection avec 32,75% des voix, devant Marine Le Pen à 32,01%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 12,54% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,17%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Forges-les-Eaux À Forges-les-Eaux, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des législatives 2022. L'inflation pourrait entre autres tempérer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Forges-les-Eaux. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 25,53% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,21% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Forges-les-Eaux, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives seront un élément important Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des scrutins passés ? Il y a cinq ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 58,17% au premier tour dans la commune à Forges-les-Eaux. L'abstention était de 51,59% pour le round numéro deux. Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.