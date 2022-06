Résultat des législatives à Foug - Election 2022 (54570) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Foug

Le résultat des élections législatives 2022 à Foug est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Meurthe-et-Moselle

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Foug Dominique Potier (Ballotage) Divers gauche 43,97% 45,73% Philippe Morenvillier (Ballotage) Rassemblement National 27,40% 34,30% Marika Bret Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,13% 9,59% Yannick François Les Républicains 4,65% 3,42% Julie Ricard Reconquête ! 3,61% 1,97% Elisabeth Schilder Ecologistes 2,42% 1,71% Miriam Aubert Divers extrême gauche 2,18% 2,37% Corinne Paine Droite souverainiste 1,39% 0,79% Sophia Fayad Divers 0,25% 0,13% Participation au scrutin Circonscription Foug Taux de participation 48,38% 41,74% Taux d'abstention 51,62% 58,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 1,03% Nombre de votants 37 953 778

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Foug. Au sein de la commune, Dominique Potier a amassé 46% des votes. Il ressort devant Philippe Morenvillier (Rassemblement National) et Marika Bret (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent respectivement 34% et 10% des votes. Le taux de participation atteint 42% des électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle (778 votants). Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, 179 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Foug : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Foug (54) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 41.3% des voix au premier tour à Foug. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 18.6% et 18.5% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Foug gratifiée de 61.4% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 38.6% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.