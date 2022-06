En direct

19:56 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Fournes-en-Weppes ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 10,78% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Fournes-en-Weppes le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,92% et 0,94% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 16,64% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Fournes-en-Weppes ? La majorité est tombé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho à Fournes-en-Weppes au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection à Fournes-en-Weppes avec 43,49% des votes, au premier tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 18,02%, devant Jean-Luc Mélenchon à 10,78% et Éric Zemmour à 7,31%.

14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives à Fournes-en-Weppes L'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera à n'en pas douter la participation à Fournes-en-Weppes. La guerre aux portes de l'Europe est notamment capable de détourner l'attention des électeurs de Fournes-en-Weppes (59134) du vote. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 20,99% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,21% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives, un élément déterminant à Fournes-en-Weppes ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 49,7% des personnes habilitées à participer à une élection à Fournes-en-Weppes avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,5% au second round. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.