17:31 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Franois ?

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Lors du 1er round de l'élection législative, le 12 juin dernier, les citoyens de Franois ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 34,05% des voix. Elle est arrivée devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent 25,44% et 17,22% des votes.