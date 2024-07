Résultat des législatives 2024 à Chemaudin et Vaux (25320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Chemaudin et Vaux ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins affichés au niveau national sont un premier indice. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 25,22% des votes à Chemaudin et Vaux. Une somme à comparer néanmoins avec les 26,72% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,94% pour Yannick Jadot, 2,28% pour Fabien Roussel et 2,69% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Quelle performance pour le RN lors du 2e tour à Chemaudin et Vaux ? La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Si on s'en tient à la progression du RN qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit environ quinze points de plus pour les candidats du mouvement entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part d'électeurs arrachés par le parti à Chemaudin et Vaux s'élève par ailleurs à 14 points ces dernières années. Suffisant pour prévoir un ancrage solide du parti dans la localité, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel la dernière fois Ce premier panorama établi dimanche dernier est évidemment à comparer avec l'issue trouvée en 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Chemaudin et Vaux offrait aussi 28,92% pour Laurent Croizier des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 26,72% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket La République en Marche (51,47% contre 48,53% pour LFI-PS-PC-EELV). Laurent Croizier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives vont-ils évoluer au second tour à Chemaudin et Vaux ? Grâce à 37,79% des suffrages, Laurent Croizier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Chemaudin et Vaux, le 30 juin dernier pour le 1er round de l'élection législative. Thomas Lutz (Rassemblement National) et Séverine Vezies (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant 33,16% et 25,22% des électeurs à l'échelle de la métropole. Laurent Croizier était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Doubs dans son ensemble, avec cette fois 33,52%, devant Séverine Vezies avec 31,76% et Thomas Lutz avec 31,2%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Chemaudin et Vaux : un taux de participation inattendu ? L'observation des résultats des élections passées permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Dimanche dernier, 27,5% des électeurs de Chemaudin et Vaux n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 43,15% des électeurs de Chemaudin et Vaux (25) avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 46,66% lors des élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h.

18:35 - À Chemaudin et Vaux, la participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives 2024 ? À Chemaudin et Vaux, le niveau de participation est à n'en pas douter un facteur primordial de ces législatives. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Chemaudin et Vaux était de 27,5%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,86% au premier tour. Au deuxième tour, 51,36% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Chemaudin et Vaux ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 23,16% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,66% au premier tour.

17:29 - Élections à Chemaudin et Vaux : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Chemaudin et Vaux, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Dans la localité, 21,04% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 5,56% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 590 euros par an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 787 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,45%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,67%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Chemaudin et Vaux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,86% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.