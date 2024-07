Résultat des législatives 2024 à Montferrand-le-Château (25320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Montferrand-le-Château, qui va faire main basse les électeurs du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 22,78% des bulletins à Montferrand-le-Château. Une somme à comparer néanmoins avec les 20,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Montferrand-le-Château lors des législatives 2022 Le nombre de votes du RN sera très observé pour cette législative 2024, localement. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle progression à Montferrand-le-Château ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité aux législatives 2024 à Montferrand-le-Château ? Le résultat obtenu par le RN sera ainsi un point d'observation clé au niveau local pour ce second tour des législatives. Le RN peut-il gagner cette fois à Montferrand-le-Château, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Montferrand-le-Château, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 23,58% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 25,28% pour Laurent Croizier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (56,94%). Laurent Croizier remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Thomas Lutz (Rassemblement National) déjà en avance avec 38,36% à Montferrand-le-Château aux législatives Thomas Lutz (Rassemblement National) a enregistré 38,36% des suffrages à Montferrand-le-Château dimanche 30 juin, au soir du premier round des élections législatives. Laurent Croizier (Majorité présidentielle) et Séverine Vezies (Union de la gauche) suivaient en obtenant respectivement 35,85% et 22,78% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 1ère circonscription du Doubs, puisque c'est Laurent Croizier qui y arrivait en première place, avec cette fois 33,52% devant Séverine Vezies avec 31,76% et Thomas Lutz avec 31,2%. Le verdict du second tour devrait donc être assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Montferrand-le-Château ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Montferrand-le-Château était de 26,88%, moins élevé que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait en effet à 40,37% des électeurs de Montferrand-le-Château, à comparer avec un taux d'abstention de 43,35% il y a 5 ans. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives à Montferrand-le-Château reste l'abstention L'une des clés de ces élections législatives 2024 est incontestablement l'abstention. Le pourcentage de votants à Montferrand-le-Château pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 73,12%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,4% au premier tour et 52,21% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Montferrand-le-Château ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 83,34% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,76% au deuxième tour, ce qui représentait 1 320 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Montferrand-le-Château.

17:29 - Dynamique électorale à Montferrand-le-Château : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième tour des élections législatives à Montferrand-le-Château comme partout en France. Avec ses 2 185 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 125 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 645 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,83% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,09% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,51% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2069,03 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Montferrand-le-Château s'inscrit dans l'histoire française.