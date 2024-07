Résultat des législatives 2024 à Avanne-Aveney (25720) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Avanne-Aveney, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau national à l'issue du 1er tour des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Avanne-Aveney, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 32,15% des votes dans la localité. Une progression de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On saura ce soir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 43,62% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Avanne-Aveney La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 15 points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà grand. La part de suffrages conquis par le parti à Avanne-Aveney s'élève par ailleurs à 10 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Suffisant pour anticiper une implantation solide du parti dans la zone, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Ce résultat du premier tour est logiquement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. A l'époque à Avanne-Aveney, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était également de 32,23% pour Laurent Croizier , Avanne-Aveney votant déjà pour la 1ère circonscription du Doubs. Sur la commune d'Avanne-Aveney, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera désignée au moment du second tour, avec 56,38% contre 43,62% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin il y a une semaine à Avanne-Aveney ? Avec 40,66% des bulletins de vote, Laurent Croizier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Avanne-Aveney, le 30 juin 2024 pour le premier tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Séverine Vezies (Nouveau Front populaire) et Thomas Lutz (Rassemblement National) avec 32,15% et 24,89% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Laurent Croizier accumulant cette fois 33,52%, devant Séverine Vezies avec 31,76% et Thomas Lutz avec 31,2%.

19:21 - Législatives 2024 à Avanne-Aveney : une participation inédite ? Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Dimanche dernier, la participation au premier tour des législatives 2024 à Avanne-Aveney était de 73,94%, dépassant de 14 points celle des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 1 588 inscrits sur les listes électorales d'Avanne-Aveney avaient en effet pris part au vote (soit 59,51%), à comparer avec un taux de participation de 55,87% il y a 5 ans. Pour information, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives à Avanne-Aveney À Avanne-Aveney, la participation est l'une des clés de ces élections législatives 2024. Le pourcentage de participation à Avanne-Aveney était de 73,94% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 554 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,36% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 80,31% au premier tour, ce qui représentait 1 248 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,41% au premier tour. Au second tour, 52,38% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Avanne-Aveney ce soir ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à inciter les électeurs d'Avanne-Aveney à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections législatives à Avanne-Aveney : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques d'Avanne-Aveney mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 264 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,84%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,52%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (5,11%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,22%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Avanne-Aveney mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,79% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.