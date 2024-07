Résultat des législatives 2024 à Pouilley-les-Vignes (25115) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Pouilley-les-Vignes, que vont trancher les supporters de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, l'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle du pays alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Pouilley-les-Vignes, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,29% des votes dans la localité. Un score plus élevé de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Pouilley-les-Vignes lors des législatives ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet localement pour cette élection législative. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Pouilley-les-Vignes ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est acrobatique, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. En deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant au second tour Ce résultat du premier tour est évidemment à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Il y a deux ans dans la commune de Pouilley-les-Vignes, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 32,72% pour Laurent Croizier , Pouilley-les-Vignes étant déjà partie intégrante de la 1ère circonscription du Doubs. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Laurent Croizier (Ensemble !) finalement en tête localement, avec 57,67%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,33%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives ont-ils du sens pour le 2e tour à Pouilley-les-Vignes ? D'après les études des instituts de sondages dévoilées sur la base des résultats du premier tour, le Rassemblement national serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance des partis de gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Avec 41,63% des bulletins de vote, Laurent Croizier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Pouilley-les-Vignes, le 30 juin à l'occasion du premier round de l'élection législative. Thomas Lutz (Rassemblement National) ramassait 29,07%. A la 3e place, Séverine Vezies (Nouveau Front populaire) captait 27,29% des électeurs. C'est aussi Laurent Croizier qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 1ère circonscription du Doubs dans son ensemble, avec cette fois 33,52%, devant Séverine Vezies avec 31,76% et Thomas Lutz avec 31,2%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté dans le détail à Pouilley-les-Vignes Au fil des dernières années, les 2 137 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Les chiffres montrent une participation de 77,11% au 1er tour des élections législatives 2024 à Pouilley-les-Vignes, supérieure de 16 points à celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 1 649 électeurs de Pouilley-les-Vignes s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 61,43%). Le taux de participation était de 61,34% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - 77,11% de participation lors de la 1ère étape des élections législatives 2024 à Pouilley-les-Vignes Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Pouilley-les-Vignes, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Pouilley-les-Vignes pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 22,89%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,64% au premier tour. Au deuxième tour, 44,23% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,96% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 22,11% au deuxième tour. La nouvelle perception de la vie politique est de nature à inciter les habitants de Pouilley-les-Vignes (25115) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Le poids démographique et économique de Pouilley-les-Vignes aux élections législatives À Pouilley-les-Vignes, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Dans la commune, 19,34% des résidents sont des enfants, et 29,48% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2609,38 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 935 votants. Le nombre de familles monoparentales (5,25%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,44%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Pouilley-les-Vignes mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,86% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.