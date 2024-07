Résultat des législatives 2024 à Serre-les-Sapins (25770) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les votes du Front populaire très suivis L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou aller vers une autre candidature ? L'attelage a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,66% des suffrages à Serre-les-Sapins. Ce qui correspond à une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Serre-les-Sapins Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives sera très analysé. La progression du RN se montre déjà solide à Serre-les-Sapins entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (17,42%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (30,02%), de l'ordre de 13 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus donnant au RN une progression de 130 à 160 sièges par rapport à 2022 (89 sièges). De quoi prévoir une installation solide du parti dans la localité, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Il s'agit à ce stade de déterminer si la tendance au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Avec 29,32% à Serre-les-Sapins, le binôme LREM avait également été gagnant par les votants de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche avec 58,56% contre 41,44% pour les perdants. Laurent Croizier remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Serre-les-Sapins ? Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Serre-les-Sapins ont préféré Laurent Croizier (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 38,93% des voix. Thomas Lutz (Rassemblement National) et Séverine Vezies (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 30,02% et 27,66% des votants à l'échelle de la ville. Laurent Croizier était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Doubs dans son ensemble, avec cette fois 33,52%, devant Séverine Vezies avec 31,76% et Thomas Lutz avec 31,2%.

19:21 - Serre-les-Sapins : forte participation aux élections législatives 2024 Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est également indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 25,46% au 1er round des législatives 2024 à Serre-les-Sapins, inférieur de 13 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 38,6% dans la commune de Serre-les-Sapins, à comparer avec une abstention de 40,75% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Serre-les-Sapins, l'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du second tour des législatives 2024 ? À Serre-les-Sapins, le taux d'abstention est à n'en pas douter un critère primordial de ces législatives. Les résidents de Serre-les-Sapins ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 74,54%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,47% au premier tour. Au second tour, 51,65% des votants se sont déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 329 personnes en âge de voter dans la commune, 81,57% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,86% au deuxième tour, soit 1 048 personnes. Les efforts pour faire "barrage" au Rassemblement national pourraient entre autres inciter les citoyens de Serre-les-Sapins à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Serre-les-Sapins À Serre-les-Sapins, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,15%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,26%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 701 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,0%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,61%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Serre-les-Sapins mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,78% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.