Résultat de la législative à Fresnay-sur-Sarthe : 2e tour en direct

19/06/22 17:32

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle nationale ont cependant tendance à masquer des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Fresnay-sur-Sarthe. Grâce à 37,62% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Fresnay-sur-Sarthe lors du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. En seconde place, la candidature Rassemblement National capte 21,71% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 14,95% des suffrages.

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Fresnay-sur-Sarthe. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Fresnay-sur-Sarthe. Les électeurs de 71 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Au sein de la commune, Fabienne Labrette-Ménager a rassemblé 38% des voix. En deuxième position, Edwige Picouleau (Rassemblement National) capte 22% des suffrages. Enfin, Ghislaine Bonnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 15% des votes. Le niveau de la participation s'établit à 49% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 1ère circonscription de la Sarthe, ce qui représente 1 071 votants.

Quel impétrant à l'hémicycle les électeurs domiciliés à Fresnay-sur-Sarthe classeront-ils en première position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 34,0% des suffrages au premier tour à Fresnay-sur-Sarthe, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 28,0% et 12,9% des voix. Le choix des citoyens de Fresnay-sur-Sarthe était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (51,5% des voix), laissant ainsi 48,5% des votes à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier.