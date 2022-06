Résultat de la législative à Fussy : 2e tour en direct

19/06/22 17:31

Au fil des dernières années, les 2002 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, parmi les 1624 personnes en âge de voter à Fussy, 47,91% avaient participé au vote au premier tour. La participation était de 43,23% au dernier round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au deuxième tour contre 44,6% en 2012.

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone ont parfois tendance à cacher des réalités locales délicates, comme par exemple à Fussy. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 40,73% des voix au soir du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Rassemblement National décroche 22,85% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 21,67% des suffrages.

Le résultat de l'élection législative 2022 à Fussy est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes parmi les 1604 habitants de Fussy de la 1ère circonscription du Cher. Reste encore à savoir si les habitants des 79 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription du Cher feront les mêmes choix que ceux de Fussy. François Cormier Bouligeon a ainsi réuni 41% des votes. Il précède Julie Apricena (Rassemblement National) et Alex Charpentier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 23% et 22% des votes. La participation atteint 49% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative, ce qui représente 786 votants.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 32,9% des votes au premier tour à Fussy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien député européen avaient obtenu 21,0% et 17,3% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Fussy avec 59,2% des votes, laissant par conséquent 40,8% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Les habitants de Fussy ( Cher ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ?