Résultat des législatives 2024 à Aubigny-sur-Nère (18700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:02 - À Aubigny-sur-Nère, que vont décider les électeurs de gauche ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,96% des voix à Aubigny-sur-Nère. Une poussée à compléter néanmoins avec les 14,82% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 22 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Aubigny-sur-Nère Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives sera très analysé. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Le résultat du Rassemblement national sera en conséquence déterminant au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de gagner l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Aubigny-sur-Nère, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 23,65% des votants ayant voté pour son binôme, contre 32,92% pour François Cormier Bouligeon (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 64,95%. François Cormier Bouligeon remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Aubigny-sur-Nère A en croire les projections des instituts rendues publiques jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de gagner moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Front populaire devrait rafler près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Il faudra cependant tenir compte des spécificités locales. Avec 45,78% des votes, Ugo Iannuzzi (Rassemblement National) a pris la pôle position à Aubigny-sur-Nère, dimanche 30 juin dernier pour le premier tour de l'élection législative. François Cormier-Bouligeon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Hugo Lefelle (Nouveau Front populaire) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 36,44% et 15,96% des votants à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription du Cher, Ugo Iannuzzi glanant cette fois 39,94%, devant François Cormier-Bouligeon avec 33,01% et Hugo Lefelle avec 25,22%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Aubigny-sur-Nère : quelle évolution ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Le 30 juin dernier, 66,99% des électeurs d'Aubigny-sur-Nère ont participé lors du premier tour des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 52% des personnes en âge de participer à une élection à Aubigny-sur-Nère s'étaient en effet rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 51,46% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Aubigny-sur-Nère lors du second round des législatives ? La participation est indéniablement l'une des clés des élections législatives. Dans l'agglomération, 33,01% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 4 255 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 25,34% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,56% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,15% au premier tour et 53,98% au second tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français serait de nature à impacter le pourcentage de participation à Aubigny-sur-Nère.

17:29 - Comment la composition démographique d'Aubigny-sur-Nère façonne les résultats électoraux ? Dans la commune d'Aubigny-sur-Nère, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,74% et une densité de population de 90 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (68,96%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 127 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,30%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,31%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Aubigny-sur-Nère mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,84% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.