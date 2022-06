Résultat des législatives à Fussy - Election 2022 (18110) [PUBLIE]

12/06/22 23:20

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Fussy est maintenant publié. A l'occasion du 1er round des législatives, les 1604 électeurs de Fussy inscrits dans la 1ère circonscription du Cher ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention parmi les citoyens habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune pour la 1ère circonscription du Cher atteint 51%. François Cormier Bouligeon a effectivement obtenu 41% des votes au niveau de la localité. Julie Apricena (Rassemblement National) et Alex Charpentier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 23% et 22% des voix. Ces données ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 1ère circonscription du Cher : 79 autres communes participent également au résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins précédents. Il y a cinq ans, pendant les législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 56,77% au premier tour dans la commune à Fussy. Le taux d'abstention était de 52,09% au tour deux. Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.

L'abstention constituera l'une des grandes inconnues des législatives à Fussy. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont par exemple susceptibles de détourner les habitants de Fussy des bureaux de vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,34% dans la ville. La participation était de 73,83% au premier tour, ce qui représentait 1 182 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Fussy. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Avec 32,87% des suffrages exprimés, au premier tour à Fussy cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 20,98%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,31% et Éric Zemmour à 7,43%.

Dans les 2 bureaux de vote de Fussy, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait atteint 17,31% des suffrages lors de cette première manche. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,67% et 2,1% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 23,08% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Fussy.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 32,9% des votes au premier tour à Fussy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien député européen avaient obtenu 21,0% et 17,3% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Fussy avec 59,2% des votes, laissant par conséquent 40,8% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Les habitants de Fussy ( Cher ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ?