Résultat de la législative à Fuveau : en direct

17:12 - Les enquêtes des sondeurs, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Fuveau ?

La majorité est tombé très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines se répercuteront probablement sur les législatives à Fuveau au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or à Fuveau, Emmanuel Macron glanait la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 26,4% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 25,13%. Suivaient, avec 20,62%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,28%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.