Résultat de la législative à Gardanne : en direct

17:08 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Gardanne ?

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Gardanne dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 30,85% des suffrages exprimés, au 1er round à Gardanne cette fois, Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 24,81%, devant Emmanuel Macron à 18,02% et Éric Zemmour à 9,09%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.