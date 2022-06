Résultat de la législative à Génissieux : 2e tour en direct

19/06/22 17:30

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Génissieux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Génissieux. En direct 17:30 - À Génissieux, la candidature Les Républicains en tête D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle du pays masquent souvent des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Génissieux. La candidature Les Républicains a accumulé 29,06% des votes dimanche 12 juin au soir du premier tour des élections législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 23,71% des suffrages. A la troisième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 22,32% des voix. 13:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à Génissieux Au cours des précédentes élections, les 2450 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1957 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 79,72% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,14% au premier tour, soit 1627 personnes. Plus de la moitié des Français n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 55,83% des personnes en âge de participer à une élection à Génissieux avaient pris part au scrutin. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Génissieux ! Les bureaux de vote fermeront à 18 heures La cité de Génissieux ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours sont en lice pour ce 2ème volet de l'élection législative à Génissieux. Les résultats seront publiés à partir de 20 heures sur cette page.

Résultats des législatives 2022 à Génissieux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Génissieux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Emmanuelle Anthoine Les Républicains Pierre Jouvet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Génissieux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Génissieux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Génissieux Pierre Jouvet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,50% 23,71% Emmanuelle Anthoine (Ballotage) Les Républicains 25,82% 29,06% Véronique Stin Rassemblement National 20,12% 16,51% Olivier Gafa Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,99% 22,32% Geneviève Verny Reconquête ! 3,83% 5,35% Nadine Nicolas Droite souverainiste 1,63% 1,38% Monique Bernard Divers extrême gauche 1,23% 0,92% Gérard Julien Droite souverainiste 0,57% 0,65% Aydin Tanriverdi Divers gauche 0,32% 0,09% Participation au scrutin Circonscription Génissieux Taux de participation 49,97% 55,83% Taux d'abstention 50,03% 44,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,18% Nombre de votants 49 559 1 097

Le résultat de l'élection législative 2022 à Génissieux est désormais publié. À Génissieux, les électeurs rattachés à la 4ème circonscription de la Drôme ont opté pour la représentante Les Républicains. Les citoyens des 68 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Génissieux ? Le taux de participation s'établit à 56% des citoyens inscrits sur les registres électoraux dans la commune pour la 4ème circonscription de la Drôme. Emmanuelle Anthoine a amassé 29% des votes au sein de la ville. Pierre Jouvet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Olivier Gafa (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à respectivement 24% et 22% des voix.

Législatives 2022 à Génissieux : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 32% des voix au premier tour à Génissieux. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 15% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Génissieux grâce à 61% des suffrages, laissant donc 39% des suffrages à Marine Le Pen. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 2 450 votants de Génissieux (26) seront invités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.