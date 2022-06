En direct

19:04 - Du côté de la gauche, les 19,8% de Jean-Luc Mélenchon à Gleizé convoités Dans les 7 bureaux de vote de Gleizé, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait cumulé 19,8% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,3% et 1,65% au premier tour de la présidentielle. Soit un total théorique de 26,75% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - À Gleizé, des sondages aussi parlants qu'en France ? La dernière présidentielle, à Gleizé, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 27,66% des suffrages. En seconde position, on trouvait Marine Le Pen à 21,57%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,8% et Éric Zemmour à 9,89%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront probablement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la récente présidentielle à Gleizé ? À Gleizé, le taux de participation constituera indéniablement un critère déterminant du scrutin législatif 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 69,17% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 72,51% au premier tour, c'est-à-dire 4 150 personnes. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les tarifs du gaz et du pétrole pourraient priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Gleizé.

11:30 - À Gleizé, les chiffres de l'abstention lors des législatives seront un élément clé L'observation des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. A l'occasion des élections législatives de 2017, sur les 5 575 inscrits sur les listes électorales à Gleizé, 48,09% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 42,6% au second tour. Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.