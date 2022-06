Résultat de la législative à Grand-Couronne : en direct

12/06/22 17:20

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Grand-Couronne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:20 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Grand-Couronne ? À Grand-Couronne, Jean-Luc Mélenchon glanait la tête du vote de la dernière présidentielle avec 29,35% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 25,12%. On trouvait plus loin, avec 23,31%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,44%, Fabien Roussel. Les indicateurs nationaux des dernières semaines chambouleront sans doute ce décor lors des législatives dans la cité. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Grand-Couronne ? À Grand-Couronne, l'une des clés de ce scrutin législatif sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure de faire le jeu du taux d'abstention à Grand-Couronne. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 30,48% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 27,63% au premier tour. En proportion, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - La participation peut-elle encore baisser lors des élections législatives à Grand-Couronne ? L'étude des consultations politiques antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 60,14% au premier tour dans la commune à Grand-Couronne, à comparer avec une abstention de 51,5% au deuxième tour. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les électeurs de Grand-Couronne ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Pour ces nouvelles élections de 2022 à Grand-Couronne, les 9 bureaux de vote (de Avant Scene à Centre de Loisirs Jean Coiffier) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour passer au décompte des bulletins. Ce sont 9 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Grand-Couronne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Grand-Couronne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Jennifer Jezequel Divers Alma Dufour Nouvelle union populaire écologique et sociale Djoudé Merabet Divers gauche Guillaume Pennelle Rassemblement National Olivier Roussel Divers droite Michaël Poret Divers Sira Sylla Ensemble ! (Majorité présidentielle) Eve Froger Reconquête ! Frédéric Podguszer Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Grand-Couronne : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 29.35% des voix au premier tour à Grand-Couronne, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'actuel président de la République avaient obtenu 25.12% et 23.31% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 57.32% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 42.68% des suffrages. Les citoyens de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Comme partout dans l'Hexagone, les 9 907 citoyens de Grand-Couronne seront amenés à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.