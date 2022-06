Résultat de la législative à Gresswiller : 2e tour en direct

18:56 - Qu'attendre des électeurs de gauche à Gresswiller ?

Dans l'unique bureau de vote de Gresswiller, les voix qui s'étaient portées sur la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés lors du premier tour seront peut être cruciales ce dimanche pour le 2ème round du scrutin. L'Insoumis avait cumulé 17,94% des suffrages la semaine passée. Mais ce score est tout de même à comparer avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 13,6%, 5,6%, 1,4% et 1,1% en avril. Ce sont donc 21,7% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Gresswiller.