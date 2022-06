Résultat de la législative à Guenrouet : en direct

Les inscrits de Guenrouet avaient accordé 22,76% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de l'élection présidentielle. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,03% et 1,51% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 29,3% à Guenrouet pour ces légilsatives.

16:30 - À Guenrouet, des sondages tout aussi parlants ?

L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Guenrouet au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Au précédent scrutin, à Guenrouet, Emmanuel Macron se propulsait à meilleure place au 1er tour de l'élection présidentielle avec 26,28% des voix, devant Marine Le Pen à 26,18%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 22,76% et Yannick Jadot, quatrième à 5,03%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.