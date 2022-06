Résultat des législatives à Guérigny - Election 2022 (58130) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Guérigny

Le résultat des élections législatives 2022 à Guérigny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Nièvre

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Nièvre

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Guérigny a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Guérigny, les 1805 habitants inscrits dans la 2ème circonscription de la Nièvre ont pris parti pour le représentant Rassemblement National. Ces données ne reflètent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 2ème circonscription de la Nièvre, 241 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le taux de participation représente 50% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Nièvre (soit 897 non-votants). Julien Guibert a collecté 33% des votes à l'échelle de la localité. Il est suivi par Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Patrice Perrot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent respectivement 27% et 27% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Guérigny Julien Guibert Rassemblement National 27,80% 32,64% Patrice Perrot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,75% 26,78% Marie Anne Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 27,47% Christophe Deniaux Les Républicains 10,82% 3,79% Marie Joelle Guillaume Reconquête ! 4,13% 2,87% Dominique Dupuis Divers extrême gauche 2,37% 3,91% Pascal Lepetit Droite souverainiste 2,18% 1,61% Heloïse Megy Ecologistes 1,63% 0,92% Participation au scrutin Circonscription Guérigny Taux de participation 53,04% 50,30% Taux d'abstention 46,96% 49,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 2,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 2,09% Nombre de votants 42 304 908

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Guérigny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:48 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Guérigny ? Dans les 2 bureaux de vote de Guérigny, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait atteint 17,64% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,1% et 2,02% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un total probable de 22,76% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Guérigny ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Guérigny ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection suprême à Guérigny avec 33,98% des suffrages exprimés, au premier round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 23,4%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,64% et Jean Lassalle à 4,46%. 14:30 - À Guérigny, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives ? À Guérigny, l'abstention sera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 21,81% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,31% au premier tour. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est de nature à inciter les habitants de Guérigny à rester chez eux. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Guérigny lors du premier tour des élections législatives 2022 ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux de participation s'était élevé à 49,09% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Guérigny, contre une participation de 42,57% pour le dernier round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Guérigny La cité de Guérigny ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le vote des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. 8 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Guérigny soit légèrement moins en moyenne que dans le reste du pays. Les résultats seront communiqués dès 20 heures dans ces lignes.

Législatives 2022 à Guérigny : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs de Guérigny seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature iront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 34,0% des voix au premier tour à Guérigny. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,4% et 17,6% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Guérigny grâce à 55,0% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 45,0% des suffrages.