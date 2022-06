Résultat de la législative à Guiscard : 2e tour en direct

19/06/22 18:51

Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux d'abstention qui bat des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au second tour, 6% de plus qu'au premier tour. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1828 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des précédentes législatives, 1261 électeurs de Guiscard avaient pris part au vote au premier tour (soit 43,54%), à comparer avec une participation de 38,14% au round deux.

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les études d'opinion à l'échelle du pays camouflent souvent des réalités locales délicates, comme par exemple à Guiscard. Avec 50,0% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Guiscard le 12 juin dernier au soir du 1er round de l'élection législative. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 16,2% des voix. La candidature Les Républicains récupère 11,0% des voix.

Dans l'unique bureau de vote de Guiscard, les voix qui s'étaient accumulées sur la Nupes de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la législative seront peut être cruciales ce dimanche pour le 2e tour du scrutin. L'Insoumis avait obtenu 10,8% des suffrages il y a une semaine. Mais ce premier résultat est tout de même à comparer avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,3%, 2,17%, 1,33% et 2,05% en avril. Ce sont donc 17,85% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Guiscard.

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Guiscard. Les citoyens des 111 autres communes appartenant à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Guiscard ? Michel Guiniot a collecté 50% des voix. Il ressort devant Carole Bureau-Bonnard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Anne-Sophie Fontaine (Les Républicains) qui captent dans l'ordre 16% et 11% des votes. Le taux d'abstention s'élève à 58% des électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription de l'Oise, ce qui représente 716 non-votants.

Les inscrits sur les listes électorales de Guiscard ( Oise ) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 47,77% des suffrages au premier tour à Guiscard, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 19,06% et 12,30% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Guiscard avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 67,40% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 32,60% des votes.