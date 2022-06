Résultat de la législative à Haubourdin : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Haubourdin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Les sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Haubourdin ? L'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines rejailliront sans doute à Haubourdin dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 25,25% des voix à Haubourdin, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN cumulait 31,4% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,8% (contre 21,95%). 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives à Haubourdin À Haubourdin, l'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de la dernière présidentielle, 29,25% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 28,57% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Haubourdin (59320). 11:30 - À Haubourdin, le score de la participation aux élections législatives sera un élément important Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Pendant les dernières élections législatives, 63,03% des personnes aptes à participer à une élection à Haubourdin avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,18% pour le deuxième tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Haubourdin ? Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Haubourdin, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 8 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit moins que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 9704 votants d'Haubourdin ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 9 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultat des élections législatives 2022 à Haubourdin

Les élections législatives 2022 auront lieu à Haubourdin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Victor Catteau Rassemblement National Manon Stoffel Ecologistes Frédéric Cauderlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ophélie Delneste Nouvelle union populaire écologique et sociale Pierrick Dennequin Droite souverainiste Hugues Sion Reconquête ! Sébastien Huyghe Les Républicains Luc Dubois Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Haubourdin : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives à Haubourdin ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 31,4% des voix au premier tour à Haubourdin. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,3% et 21,8% des voix. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 50,1% des votes face à Marine Le Pen (49,9%).