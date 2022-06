Résultat de la législative à Hautot-sur-Mer : 2e tour en direct

En direct

18:39 - Un gagnant ce soir pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Hautot-sur-Mer, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2ème round des législatives 2022. Son candidat a donc aujourd'hui. Mais ce score est toutefois à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Or à Hautot-sur-Mer, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 17,56%, 4,2%, 1,15% et 3,05% le 10 avril. Ce sont donc 25,96% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Hautot-sur-Mer.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée à Hautot-sur-Mer D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Il faut néanmoins prendre en compte les spécificités locales, comme à Hautot-sur-Mer. Grâce à 33,3% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Hautot-sur-Mer le 12 juin dernier pour le premier round des élections législatives. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National recueillent respectivement 32,75% et 17,91% des voix.

13:30 - La grande inconnue de ces législatives 2022 à Hautot-sur-Mer reste la participation Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour le second tour des législatives ? En 2017, lors des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 47,31% des inscrits sur les listes électorales d'Hautot-sur-Mer au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,93% pour le round numéro deux. Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au second tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h.