Résultat des législatives à Hautot-sur-Mer - Election 2022 (76550) [PUBLIE]

14/06/22 16:01

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative 2022 à Hautot-sur-Mer. À Hautot-sur-Mer, les citoyens inscrits dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime se sont prononcés pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Reste à savoir si les électeurs des 153 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux d'Hautot-sur-Mer. La participation représente 55% des électeurs enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription de la Seine-Maritime, ce qui représente 917 votants. Sébastien Jumel a effectivement rassemblé 33% des votes. Lisa Broutté (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Patrice Martin (Rassemblement National) le suivent avec dans l'ordre 33% et 18% des suffrages.

Les électeurs d'Hautot-sur-Mer ( Seine-Maritime ) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35,4% des votes au premier tour à Hautot-sur-Mer, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien 3e homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 24,2% et 17,6% des votes. Le choix des électeurs d'Hautot-sur-Mer était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (59,9% des suffrages), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 40,1% des suffrages. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?