En direct

19:00 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à Herbignac ? Un des enjeux de ces élections législatives 2022, en France comme à Herbignac, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 19,63% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,47% et 1,96% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 27,06% à Herbignac pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Herbignac ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures se répéteront sans doute sur les législatives à Herbignac au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la première position à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Herbignac avec 29,44% des votes, au premier round. Marine Le Pen arrivait deuxième à 24,64%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 19,63% et Yannick Jadot à 5,47%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Herbignac L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute l'étendue de la participation à Herbignac. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la présidentielle, 21,58% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 20,98% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Herbignac.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Herbignac ? Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. L'analyse des scrutins passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Lors des dernières législatives, 57,76% des personnes en âge de participer à une élection à Herbignac avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 46,48% au deuxième round.