Résultat des législatives à Héricy - Election 2022 (77850) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Héricy

Le résultat des élections législatives 2022 à Héricy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Héricy Frédéric Valletoux (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,76% 30,34% Marie-Pierre Molina (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,02% 22,09% Ivanka Dimitrova Rassemblement National 18,57% 16,04% Isoline Garreau Les Républicains 14,54% 14,67% Guillaume Cazauran Reconquête ! 6,18% 5,41% Loïc Rousselle Ecologistes 4,38% 5,22% Franck Delalande Ecologistes 2,02% 2,66% Laurent Castellan Droite souverainiste 1,63% 1,65% Élodie Broch Divers extrême gauche 0,84% 0,64% Stéphanie Faury Divers extrême gauche 0,75% 0,92% Sandrine Papin Divers 0,31% 0,37% Participation au scrutin Circonscription Héricy Taux de participation 50,43% 54,03% Taux d'abstention 49,57% 45,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 1,44% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,54% Nombre de votants 40 308 1 113

Le résultat de la législative 2022 à Héricy est à présent publié. Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne : 71 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne s'établit à 54% (soit 947 non-votants). Frédéric Valletoux a recueilli 30% des votes dans la localité. Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 22% des votes. Enfin, Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) décroche 16% des voix.

Législatives 2022 à Héricy : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Héricy (77850) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31.0% des votes au premier tour à Héricy. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19.3% et 17.1% des suffrages. Le choix des citoyens d'Héricy était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (61.4% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 38.6% des voix. Le président de la République sera-t-il capable d'acquérir une majorité de l'Assemblée au regard des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?