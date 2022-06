Résultat de la législative à Illange : 2e tour en direct

19/06/22 18:42

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Illange sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Illange. En direct 18:42 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Illange il y a une semaine La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel de voix de 24,2% à Illange avant ces légilsatives. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés au premier tour dans la localité. Son candidat a atteint 19,91% des suffrages le dimanche 12 juin sur le territoire. Ce qui avait tout de même placé la Nupes dans les trois premiers. 15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Illange ? Avec 34,39% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Illange dimanche 12 juin 2022 lors du premier tour de l'élection législative. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent respectivement 22,32% et 19,91% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Illange, la participation peut-elle encore baisser au 2e tour des législatives ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Le week-end dernier, 58,18% des personnes en âge de voter à Illange avaient refusé de se rendre aux urnes. Au cours des scrutins passés, les 1882 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 28,12% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 29,35% au premier tour. 10:30 - Le député d'Illange se dévoilera ce soir à la fin des législatives Seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine sont en lice dans la seule circonscription d'Illange ce 19 juin 2022, pour le 2e round des législatives 2022. Un nombre de prétendants réduit. Les 1625 votants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et sélectionner un vainqueur lors de cette 2e étape.

Résultats des législatives 2022 à Illange - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Illange aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Brigitte Vaïsse Nouvelle union populaire écologique et sociale Isabelle Rauch Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Illange - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Illange

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Illange Isabelle Rauch (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,56% 34,39% Brigitte Vaïsse (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,16% 19,91% Stéphane Reichling Rassemblement National 21,66% 22,32% Lucas Grandjean Les Républicains 6,80% 5,58% Lionel Bieder Divers droite 3,83% 3,77% Yan Rutili Parti radical de gauche 3,49% 3,47% Aurélie Wallian Reconquête ! 3,24% 3,77% Marlène Mellinger Droite souverainiste 1,93% 1,51% Laurène Bey Ecologistes 1,85% 2,41% Fred Engel Divers 1,03% 1,06% Guy Maurhofer Divers extrême gauche 1,03% 1,36% Françoise Werckmann Ecologistes 0,42% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Illange Taux de participation 41,46% 41,82% Taux d'abstention 58,54% 58,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 1,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,15% Nombre de votants 42 162 672

Le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Illange est tombé. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes parmi les 1607 habitants d'Illange de la 9ème circonscription de la Moselle. Isabelle Rauch a raflé 34% des voix. Stéphane Reichling (Rassemblement National) et Brigitte Vaïsse (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent 22% et 20% des votes. Le taux d'abstention parmi les électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune pour la 9ème circonscription de la Moselle atteint 58% (soit 672 votants). Ces chiffres ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 9ème circonscription de la Moselle : 72 autres communes participent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Illange : les enjeux