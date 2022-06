Résultat de la législative à Illiers-Combray : en direct

12/06/22 11:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Illiers-Combray sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:19 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Illiers-Combray Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Illiers-Combray et il reste encore du temps pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 prétendants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Illiers-Combray

Les élections législatives 2022 auront lieu à Illiers-Combray comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Éric Laqua Reconquête ! Valéria Orfila Nouvelle union populaire écologique et sociale Rémi Martial Les Républicains Carole Geraci Divers Luc Lamirault Ensemble ! (Majorité présidentielle) Régine Flaunet Rassemblement National Damien Bouticourt Droite souverainiste Vincent Chevrollier Divers extrême gauche Vivette Joly Ecologistes Romain Ribas Divers centre Soumaya Dardaba Ecologistes Claire Barbier Ecologistes Aurore Lamoureux Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Illiers-Combray : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32% des voix au premier tour à Illiers-Combray. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29% et 17% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants d'Illiers-Combray avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 51% des votes, laissant par conséquent 49% des suffrages à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout dans l'Hexagone, les 3 346 votants d'Illiers-Combray (28120) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat préféreront-ils ?