Résultat de la législative à Illzach : en direct

12/06/22 17:11

Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment votent ordinairement les habitants de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 64,53% des personnes aptes à participer à une élection à Illzach avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 60,57% pour le second round.

À Illzach, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera incontestablement la participation. La guerre en Ukraine pourrait en effet détourner les habitants d'Illzach (68110) des urnes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 9 107 personnes en âge de voter au sein de la ville, 33,33% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 30,15% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le RN a passé la barre des 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute un écho à Illzach dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Illzach cette fois, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 29,92% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 25,26%, puis Emmanuel Macron à 23,66% et Éric Zemmour à 6,42%.

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 29,9% des votes au premier tour à Illzach. Le candidat de La France Insoumise avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25,3% et 23,7% des voix. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 56,7% des suffrages face à Marine Le Pen (43,3%). Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ? Les inscrits sur les listes électorales d'Illzach prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant voteront-ils ?