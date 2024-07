Résultat des législatives 2024 à Wittenheim : les premiers chiffres du 2e tour

À Wittenheim, l'une des clés du scrutin législatif est incontestablement l'ampleur de l'abstention. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Wittenheim s'élevait à 60,56%. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 69,05% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 72,26% au premier tour, soit 7 565 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 37,11% au premier tour et 34,67% au deuxième tour.

17:29 - Le poids démographique et économique de Wittenheim aux élections législatives

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Wittenheim se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 15 262 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 869 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 457 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,11%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 1 357 personnes (9,01%) favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 13,68%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 363 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. En résumé, Wittenheim incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.