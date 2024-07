Résultat des législatives 2024 à Reiningue (68950) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Reiningue, que vont choisir les électeurs du Front populaire ? Combien va faire le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins glanés à l'échelle nationale sont un premier indice. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 11,07% des bulletins à Reiningue. Une performance à comparer néanmoins avec les 13,49% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 24 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Reiningue Le nombre d'électeurs séduits par la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 24 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse vainqueur à Reiningue ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble aux législatives à Reiningue ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Reiningue, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 24,44% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,92% pour Bruno Fuchs (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (51,78%). Bruno Fuchs s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national à ce stade Avec 48,41% des votes, Christelle Ritz (Rassemblement National) a pris la tête à Reiningue, le 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Bruno Fuchs (Ensemble pour la République) et Florence Claudepierre (Union de la gauche) avec 30,22% et 11,07% des votants. Christelle Ritz était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 39,74%, devant Bruno Fuchs avec 30,19% et Florence Claudepierre avec 22,08%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Reiningue ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des dernières consultations politiques. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 33,42% au premier round des élections législatives 2024 à Reiningue, inférieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 1 602 personnes en âge de voter à Reiningue, 47,75% étaient en effet restées chez elles. L'abstention était de 49,68% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Reiningue, la participation peut-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives ? L'abstention est indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Les résidents de Reiningue ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 66,58%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,46% au premier tour. Au deuxième tour, 40,03% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,11% des votants de la ville. Le taux de participation était de 74,41% au premier tour, c'est-à-dire 1 175 personnes.

17:29 - Les défis socio-économiques de Reiningue et leurs implications électorales Dans les rues de Reiningue, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 951 habitants répartis dans 894 logements, cette commune présente une densité de 105 hab/km². Avec 99 entreprises, Reiningue offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (14,21%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 39,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,2% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 424,84 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En résumé, à Reiningue, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.