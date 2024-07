Résultat des législatives 2024 à Ottmarsheim (68490) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Ottmarsheim, qui va tirer parti du score du Front populaire ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a obtenu un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Ottmarsheim, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,44% des votes dans la commune. Un score plus élevé de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La fulgurante progression de l'extrême droite à Ottmarsheim en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont affiché plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà récupéré 19 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN termine vainqueur à Ottmarsheim ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau raid pour le RN à Ottmarsheim ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il encore obtenir une victoire finale à Ottmarsheim ? Le Rassemblement national réalisait déjà un très bon résultat à Ottmarsheim au cours des élections des députés à l'époque. Dans la commune, c'est Christelle Ritz qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 30,77%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 50,75%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,25%.

20:05 - Quel résultat à Ottmarsheim pour le RN ce dimanche ? D'après les études établies sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de gagner pas loin de 250 sièges au terme du second tour des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats du bloc du centre conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faut cependant prendre en compte les caractéristiques locales. Christelle Ritz (Rassemblement National) a amassé 49,08% des voix à Ottmarsheim le 30 juin, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Un score qui lui a permis de devancer Bruno Fuchs (Majorité présidentielle) et Florence Claudepierre (Front populaire) avec respectivement 25,63% et 16,44% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 6ème circonscription du Haut-Rhin, Christelle Ritz glanant cette fois 39,74%, devant Bruno Fuchs avec 30,19% et Florence Claudepierre avec 22,08%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Ottmarsheim : quelle évolution ? L'observation des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. À Ottmarsheim, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 a été de 37,72%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 49,97% des électeurs d'Ottmarsheim (68) avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 54,88% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Ottmarsheim, les chiffres de la participation lors du 2e tour seront un élément clé À Ottmarsheim, l'une des clés des législatives 2024 est indéniablement l'ampleur de la participation. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Ottmarsheim était de 62,28%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 35,92% au premier tour. Au deuxième tour, 35,85% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,34% des votants de la ville. Le taux de participation était de 70,31% au deuxième tour, soit 1 009 personnes.

17:29 - Ottmarsheim : élections législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second tour des élections législatives à Ottmarsheim comme partout en France. Avec ses 1 995 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 85 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 555 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 15,21% des résidents sont des enfants, et 6,45% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 154 résidents étrangers, soit 7,76% de la population, favorise son pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,36% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2016,77 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Ottmarsheim, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.