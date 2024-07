Résultat des législatives 2024 à Ruelisheim (68270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Ruelisheim, que vont choisir les électeurs du Front populaire ? Avec plus de 28% des voix à l'échelle de la France au moment du 1er round des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de contester la domination du RN au second tour. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Ruelisheim, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 13,52% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 13,81% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,77% pour Yannick Jadot, 1,98% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Ruelisheim en 2 ans A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera très commenté. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Ruelisheim pour la majorité ce dimanche soir ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette élection législative à l'échelle locale. Contrairement à la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Ruelisheim, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 27,52% des votants ayant voté pour son binôme, contre 37,69% pour Bruno Fuchs (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (54,32%). Bruno Fuchs conservait donc son avance sur place.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Avec 46,62% des bulletins de vote, Christelle Ritz (Rassemblement National) a pris la pôle position à Ruelisheim, le 30 juin 2024 pour le premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Bruno Fuchs (Ensemble !) et Florence Claudepierre (Nouveau Front populaire) avec 32,68% et 13,52% des électeurs. C'est aussi Christelle Ritz qui achevait ce premier tour en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 39,74%, devant Bruno Fuchs avec 30,19% et Florence Claudepierre avec 22,08%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Ruelisheim : une hausse par rapport aux élections européennes ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des dernières élections ? Le 1er tour des législatives 2024 à Ruelisheim a connu un pourcentage d'abstention de 31,02%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux d'abstention s'était en effet hissé à 46,39% au sein de Ruelisheim (68). L'abstention était de 48,88% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention à Ruelisheim va-t-elle monter au 2e tour des législatives ? Le niveau d'abstention est l'un des facteurs clés des élections législatives. Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Ruelisheim était de 68,98%. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 78,66% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, contre une participation de 77,9% au premier tour, ce qui représentait 1 650 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,06% au premier tour. Au second tour, 41,35% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Le sentiment d'insécurité est susceptible de faire augmenter la participation à Ruelisheim.

17:29 - Analyse socio-économique de Ruelisheim : perspectives électorales La composition démographique et socio-économique de Ruelisheim façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 8,92% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec 46,76% de population active et une densité de population de 313 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (90,13%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 953 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,50%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,59%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Ruelisheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,0% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.