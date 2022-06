Résultat de la législative à Jacou : en direct

12/06/22 10:57

Le scrutin est lancé depuis plusieurs heures à Jacou et il reste encore du temps pour se lancer puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Jacou (34) seront incités à contribuer aux élections législatives comme tous les Français. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il faire confiance à cette commune pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 27.2% des voix au premier tour à Jacou, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le candidat de La France Insoumise et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 26.6% et 18.3% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Jacou avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 64.3% des suffrages, laissant donc à Marine Le Pen 35.8% des voix.